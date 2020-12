Frau teilt ihr Haus mit Riesenspinne - und tauft sie Charlotte

Anzeige

Annette Gray teilt ihr Zuhause in Australien mit einem ungebetenen Gast. Dabei handelt es sich um eine ziemlich imposante Spinne, die eines Tages das Heim der Australiern aufsuchte, dort herumwanderte und sich entschied, nicht mehr zu verschwinden, wie die Tiernachrichtenseite “The Dodo” berichtet. Gray taufte das Tier auf den Namen Charlotte.

Laut ihres Sohnes Jake ist Charlotte eine sogenannte Huntsman-Spinne. Dabei handelt es sich um eine Art, die bis zu 20 Zentimeter groß werden kann, aber eigentlich einen ziemlich freundlichen Charakter besitze. Wenn man sie in Ruhe lasse, stelle sie keine wirkliche Bedrohung für Menschen dar. Oftmals halte sie sich gerne in Häusern auf - wie eben in dem Heim von Gray.

Gray will sich nicht von Riesenspinne trennen

„Wir haben gesehen, wie Charlotte im letzten Jahr stetig gewachsen ist“, sagt Jake gegenüber „The Dodo“. „Sie hat uns nie gestört und sich frei im Haus bewegt.“ Die Huntsmann-Spinne sei von Raum zu Raum gewandert und habe alle Käfer gefressen, die ihr vor die Beine kamen.

Laut Jake ist sie aktuell 15 Zentimeter groß. Seine Mutter glaubt sogar daran, dass das Tier noch weiter wachse.

Freunde gaben der Familie scherzhaft den Rat, das Haus niederzubrennen, um es von der Riesenspinne zu befreien. Aber für Gray kommt das gar nicht in Frage. „Ich töte sie nicht. Sie ist harmlos“, zitiert “The Dodo” die Frau.