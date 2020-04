Frau stirbt an Coronavirus: Tochter bricht bei Beerdigung tot zusammen

Anzeige

In Großbritannien ist eine junge Frau während der Beerdigung ihrer eigenen Mutter gestorben. Laura Richards Mutter starb infolge einer Coronavirus-Infektion. Am Dienstag fand die Beerdigung der 69-Jährigen statt. Wie “The Sun” berichtet, spürte Laura ein Stechen in der Brust, als der Sarg ihrer Mutter ins Grab gelassen wurde.

Die junge Frau brach demnach zusammen, klagte über Atemnot. Die anwesenden Trauergäste benachrichtigten sofort den Rettungswagen, doch jede Hilfe für Laura kam zu spät – die junge Frau stirbt an Herzversagen.

Nur fünf Personen durften an Beerdigung teilnehmen

Lauras Halbschwester sagte der “Sun”, sie sei am Boden zerstört. Wegen einer vergangenen Nierentransplantation hat sie ein geschwächtes Immunsystem und darf nicht an der Beisetzung ihrer Halbschwester teilnehmen: “Deine Schwester bei der Beerdigung deiner Mutter zu verlieren, ist wie in einem Horrorfilm. Sie war erst 32 Jahre alt.”

Laura Richards wurde am Mittwoch in einem Grab neben dem ihrer Mutter beigesetzt – an der Beerdigung durften wegen des Coronavirus nur fünf Personen teilnehmen.

RND/liz