Frau in Stuttgart auf offener Straße niedergestochen

Stuttgart. In Stuttgart hat am Sonntagmittag ein Mann auf offener Straße auf eine Frau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Stuttgart mitteilt. Das Opfer starb kurz nach der Einlieferung in einer Stuttgarter Klinik.

Der Tatverdächtige konnte unweit des Tatortes von der Polizei festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Mehr Informationen zur Bluttat in Stuttgart in Kürze.

RND/hsc