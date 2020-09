Frau in Oberbayern erstochen - Verdächtiger festgenommen

Anzeige

Anzeige

Wolnzach. Eine 38 Jahre alte Frau ist in einem Haus im oberbayerischen Wolnzach erstochen worden. Ermittler nahmen nach der Tat am Mittwochvormittag einen Verdächtigen fest. Der 40 Jahre alte Slowake hat nach Angaben eines Polizeisprechers mit der Frau zusammengewohnt. Er wollte sich bis zum Abend zu der Tat nicht äußern und soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die 38 Jahre alte Frau war in einem Mehrfamilienhaus des Markts im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm getötet worden. In welcher Beziehung sie und der Verdächtige zueinander standen, blieb aber erst einmal unklar.

Der Rettungsdienst hatte noch versucht, die Frau zu retten. Wer den Notruf nach der Tat wählte, war zunächst auch nicht bekannt.