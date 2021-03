Frau in Hamburg angeschossen - Tatverdächtiger festgenommen

Gegen 15:30 Uhr am Donnerstagnachmittag fällt mindestens ein Schuss im Hamburger Süden. Eine Frau wird durch einen Streifschuss am Kopf verletzt. Sofort macht sich ein Großaufgebot an Polizeikräften aus dem ganzen Stadtgebiet auf den Weg zum Tatort. Auch Rettungswagen, Notarzt und Löschfahrzeug rücken an, um den Verletzten zu versorgen. © Quelle: imago images/Blaulicht News