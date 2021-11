Frau in Frankreich bringt Baby auf Standstreifen zur Welt

Anzeige

Anzeige

Toulon. Auf dem Standstreifen einer Autobahn bei Toulon in Südfrankreich hat eine 25 Jahre alte Frau ein Baby zur Welt gebracht. Der Partner der Frau hatte die Fahrt Richtung Klinik zuvor am Rand der Autobahn gestoppt, als die Wehen heftiger wurden, berichtete der Sender France bleu am Mittwoch.

Mutter und Kind wohlauf

Der Mann wählte den Notruf und wurde vom Telefonisten der Leitstelle angewiesen, wie er bei der Geburt im Auto helfen kann. Und dies mit Erfolg: Denn als der Krankenwagen vor Ort ankam, war die Tochter des Paars bereits geboren, mit vier Kilo übrigens kein Leichtgewicht. Alle Beteiligten waren wohlauf, hieß es.