Frau im Streit erstochen - Prozessauftakt gegen 43-Jährigen

Hanau. Ein 43-jähriger Mann muss sich seit Donnerstag wegen des Vorwurfs des Mordes vor dem Landgericht Hanau verantworten. Er soll am 18. Februar seine 38-jährige Ehefrau vor den Augen der gemeinsamen Tochter mit drei Messerstichen getötet haben. Laut Anklage soll eine bevorstehende Trennung des Paares der Auslöser des Verbrechens gewesen sein, so Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Laut Anklage habe der Mann eine Trennung nicht akzeptieren wollen und angekündigt, die Frau zu töten. Nach der Rückkehr von einer Reise soll der 43-Jährige vermutet haben, dass seine Frau bereits einen Anwalt kontaktiert habe, um die Scheidung einzureichen.

Mit 20 Zentimeter langem Messer dreimal zugestochen

In den frühen Morgenstunden sei es deshalb zu einem lauten Streit gekommen, in dessen Verlauf der 43-Jährige in der Küche zu einem 20 Zentimeter langen Messer gegriffen und der Frau zunächst einen Stich in den Oberkörper versetzt haben soll. Anschließend habe er ihr noch zweimal in den Bauch gestochen. Die Frau starb noch am Tatort.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, stellte sich aber in Aschaffenburg der Polizei. Zum Auftakt des Prozesses schwieg der 43-Jährige zu den Vorwürfen. Sein Verteidiger geht davon aus, dass es sich bei der Tat um einen Totschlag im Affekt gehandelt habe. Der Schwurgerichtsprozess ist bis in den Oktober zunächst auf vier Verhandlungstage terminiert. Dabei sollen auch die Kinder des Paares als Zeugen vernommen werden.