Frau fährt Mädchen tot: 94 Flaschen Schnaps im Auto

Anzeige

Anzeige

Dundalk. Eine Autofahrerin aus dem US-Staat Maryland hat mutmaßlich einen tödlichen Unfall verursacht - mit 94 Flaschen Schnaps im Auto. Nachdem die 30-Jährige mit ihrem Auto ein 15-jähriges Mädchen am Straßenrand erfasst habe, seien im Fußraum des Beifahrersitzes zwei Whisky-Flaschen und 92 kleine Fläschchen mit verschiedenen Spirituosen gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen die Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Sie hatte am Dienstag in dem Ort Dundalk eine doppelte Sperrline überfahren, die Schülerin erfasst und war dann an einen Baum, durch einen Zaun und durch drei Hinterhöfe gefahren, bevor sie zum Stehen kam. Dort wurde sie bewusstlos gefunden. Die Sanitäter spritzten ihr zunächst ein Gegenmittel gegen eine Schmerzmittel-Überdosis. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, sagte sie den Ermittlern, sie habe fünf Minuten vor dem Unfall ihren letzten Schluck Alkohol getrunken.

RND/AP