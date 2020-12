Frau fährt in Warteschlange von Schnellrestaurant: fünf Verletzte

Anzeige

Giengen. Eine Frau ist mit ihrem Wagen in Giengen (Kreis Heidenheim) in die Autoschlange eines Schnellrestaurants gefahren. Neben der 60-Jährigen seien die vier Insassen eines weiteren Autos leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Die Frau war demnach am Freitagabend mit ihrem Wagen zu schnell in einen Kreisverkehr gefahren und von der Straße abgekommen. Danach fuhr sie durch einen Zaun und prallte gegen den Wagen, der vor einem Schalter des Schnellrestaurants stand.