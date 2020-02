Frau erstickt bei Kuchen-Wettessen

Anzeige

Moskau. Bei einem Kuchen-Wettessen in Moskau ist russischen Medienberichten zufolge eine junge Frau ums Leben gekommen. Die 23-Jährige habe sich verschluckt und sei daran erstickt, berichtete die Zeitung "Komsomolskaja Prawda" am Sonntag online unter Berufung auf die Behörden. Keiner der Anwesenden habe ihr helfen können. Ärzte konnten demnach nur noch den Tod der Frau feststellen.

Aufgabe des Wettbewerbs am Samstagabend war es, in einer bestimmten Zeit so viel Kuchen und Gebäck zu essen wie möglich. Zwölf Menschen nahmen daran teil. Die junge Frau lag Medienberichten zufolge kurz vor Schluss in Führung. Um tatsächlich zu gewinnen, habe sie gleich mehrere Kuchen geschnappt und sie gegessen. Nach dem Schlusspfiff sei es dann zu der Tragödie gekommen.

Auch Frau in Australien starb bei Wettessen

Erst Ende Januar war es in Australien zu einem ähnlichen Unglück gekommen: Bei einem Kuchen-Wettessen an der australischen Ostküste kam damals ebenfalls eine Frau Frau ums Leben. Die 60 Jahre alte Frau habe bei dem Wettessen in einem Hotel in Scarness einen Anfall gehabt und sich verschluckt, berichtete der Fernsehsender 9News.

RND/dpa