Frau erfährt während Zugfahrt von positivem Coronatest - alle Fahrgäste müssen Kontaktdaten angeben

Saarbrücken. Während einer Zugfahrt hat eine Frau im Saarland die Nachricht von ihrer Corona-Infektion bekommen. Die 55-Jährige habe kurz vor der Ankunft im Saarbrücker Hauptbahnhof umgehend das Zugpersonal informiert, das daraufhin die Bundespolizei benachrichtigte.

Am Hauptbahnhof notierten sich die Beamtinnen und Beamten Name und Anschrift aller Passagiere der Regionalbahn zur Kontaktnachverfolgung, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Nach einer halben Stunde konnten die etwa 50 Zugreisenden ihre Reise fortsetzen. Die infizierte und geimpfte Frau wurde zur Sicherheit allein in ein Abteil des Zuges gesetzt.

Wie sich herausstellte, hatte die Frau zuvor einen PCR-Test absolviert. Im öffentlichen Nahverkehr im Saarland besteht eine Maskenpflicht.