Frau bei Messerattacke getötet: Polizei verhaftet Ehemann

Rastatt. Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Rastatt ist gegen den Ehemann Haftbefehl erlassen worden. Der 36-Jährige sitzt im Gefängnis, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er steht unter Verdacht, seine gleichaltrige Frau am Sonntagmorgen in ihrer Wohnung erstochen zu haben. Ein weiterer Mann in der Wohnung wurde ebenfalls schwer verletzt.

Nach der Attacke soll der Tatverdächtige die Wohnung verlassen haben. Mitbewohner verständigten die Polizei. Kurz danach wurde er von der Polizei am Bahnhof Rastatt festgenommen.