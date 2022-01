Weihnachtliches Upcyceln: Franzosen nutzen ausgediente Weihnachtsbäume zur Dünen-Verstärkung

Anzeige

La Teste-de-Buch. Ausgediente Weihnachtsbäume landen in einem Ort an der französischen Atlantikküste nicht auf dem Kompostmüll, sondern werden zum Strand gefahren. Die Tannenbäume werden dort zur Verstärkung der Dünen verwendet, wie die Gemeinde La Test-de-Buch nahe Bordeaux mitteilte. Der Wind wehe im Laufe des Winters den Sand über die in den Dünen abgelegten Bäume, bis diese vollkommen unter Sand verschwinden.

Aktion: Tannenbäume für unsere Dünen

Dies diene der Wiederherstellung der Dünen an Stellen, wo sie von Erosion betroffen seien. Die Forstverwaltung koordiniert die Aktion, zu der die Gemeinde unter dem Motto „Tannenbäume für unsere Dünen“ aufgerufen hat.