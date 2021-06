Sicherheitskräfte töten bewaffneten Mann in den französischen Alpen

Anzeige

Gap. Sicherheitskräfte haben bei einem Einsatz in den französischen Alpen einen offenbar bewaffneten Mann getötet. Der 49-Jährige hatte sich bereits seit Dienstag in einem Dorf verschanzt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete.

Die Behörden setzten in dem Ort Saint-Étienne-Le-Laus südöstlich von Gap eine Spezialeinheit der Gendarmerie ein, die zwar zu den Streitkräften gehört, aber auch Polizeiaufgaben übernimmt. Es gab keine Hinweise auf mögliche terroristische Motive des Mannes.