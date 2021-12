Lawine verschüttet Tunnelausfahrt: spektakuläre Aufnahmen aus den französischen Pyrenäen

Anzeige

Mehrere Lawinenabgänge haben sich am Wochenende nach starken Schneefällen im südfranzösischen Département Hautes-Pyrénées ereignet. Spektakuläre Aufnahmen veröffentlichte der Verein Météo Pyrénées.

In einem 13 Sekunden langen Video ist zu sehen, wie die Schneemassen den Ausgang eines Tunnels in Richtung des Skigebiets Piau-Engaly verschütten - gefilmt wurde der Clip offenbar am vergangenen Donnerstag aus einem Auto heraus, das sich bereits wenige Meter vor der Tunnelausfahrt befand. Der Fahrer legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und entfernte sich langsam von der Lawine.

Tunnelausfahrt komplett von Schneemassen versperrt

Ebenfalls von dem Verein veröffentlichte Fotos zeigen, dass die Tunnelausfahrt später vollständig von den Schneemassen versperrt war.

Den Angaben zufolge war die betroffene Straße in der Gemeinde Aragnouet von 16 bis 20.30 Uhr gesperrt. Hunderte Urlauber hätten geduldig gewartet, bis die an den Pyrenäen gelegene Straße wieder frei gewesen sei, wird Bürgermeister Jean Mouniq vom Portal „La Semaine des Pyrénées“ zitiert. Verletzt wurde durch die Lawine offenbar niemand.