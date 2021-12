Haus in Frankreich stürzt nach Explosion ein – Menschen verschüttet

Anzeige

Toulon. Nach einer Explosion sind in Südfrankreich Menschen unter den Trümmern eines Hauses verschüttet worden. Zwei Personen konnten gerettet werden, eine der beiden war bewusstlos, wie die zuständige Präfektur am Dienstagmorgen mitteilte. Nach weiteren Menschen werde gesucht. Die Explosion in dem dreigeschossigen Haus ereignete sich demnach in der Nacht zu Dienstag in der Mittelmeer-Gemeinde Sanary-sur-Mer nahe Toulon. Es habe beim Eintreffen der Rettungskräfte stark nach Gas gerochen, hieß es.

Der Sender BFMTV berichtete unter Berufung auf die zuständige Feuerwehr, es befänden sich noch fünf weitere Personen unter den Trümmern, vier Erwachsene und ein Kind.