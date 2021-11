Frankreich: 200 Sicherheitskräfte suchen vermisste Jugendliche

Anzeige

Laval. In Nordwestfrankreich suchen 200 Sicherheitskräfte nach einer vermissten jugendlichen Joggerin. Untersuchungen zu einer möglichen Entführung seien eingeleitet worden, sagte Céline Maigné, Staatsanwältin von Laval, am Dienstag. Die Ermittlungen liefen aber noch in alle Richtungen. Neben einem Verbrechen könne sich auch ein Unfall ereignet haben oder das Mädchen davon gelaufen sein. Die 17-Jährige wird seit Montagabend vermisst. Ihr Vater hatte die Gendarmerie alarmiert, als sie nicht vom Joggen nach Hause gekommen war.

Blutspuren entdeckt

Bei der Suche nach ihr wurden persönliche Gegenstände gefunden. Details nannte Maigné mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Französische Medien hatten berichtet, Kopfhörer und das Telefon der Vermissten seien mit Blutspuren entdeckt worden.

Gebiet von 190 Hektar abgesucht

Die 17-Jährige war am Montagnachmittag zum Joggen bei einem Waldgebiet aufgebrochen. Sicherheitskräfte suchten mit Hunden, Pferden, Helikopter und spezieller Wasserstaffel nach dem Mädchen. Die Staatsanwältin beschrieb das waldige und von Wasser durchzogene Gelände als schwierig. Es umfasse etwa 190 Hektar.

Die Beamten nahmen einen Mann fest. Er habe am Montagabend betrunken keine eindeutigen Aussagen zu seinem Verbleib zum Zeitpunkt des Verschwindens des Mädchens machen können, sagte die Staatsanwältin.