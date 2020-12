Trotz Corona: Frankfurt lockt mit ÖPNV-Aktion zum „Weihnachtsshopping“

Anzeige

Frankfurt. Die aktuellen Corona-Entwicklungen geben vielerorts Grund zur Sorge: Fast 500 Corona-Tote meldete das Robert-Koch-Institut in den vergangenen 24 Stunden in Deutschland, außerdem im gleichen Zeitraum 3116 Neuinfektionen in Hessen. In Frankfurt am Main wurde die geplante Querdenken-Demonstration abgesagt – und ein härterer Lockdown ab Mittwoch deutet sich an.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) scheint das weniger zu beunruhigen – stattdessen habe er sich „etwas einfallen“ lassen, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Am heutigen Samstag dürfen alle Frankfurter Busse und Bahnen günstiger nutzen – alle Erwachsenen fahren zum ermäßigten Kinderpreis. „Mit diesem Angebot ermöglichen wir den Fahrgästen am Samstag vor dem dritten Advent kostengünstig mit einem Kinderfahrschein unterwegs zu sein, um so ihren Weihnachtseinkauf zu erledigen.“

Virologin Sandra Ciesek: „Ist heute der 1. April?“

Die Aktion sorgt für Kritik – Weihnachtsshoppen in der City statt Social Distancing. Auf Twitter fragte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek rhetorisch: „Ist heute der 1. April!???“. In Anlehnung an Intensivmediziner, die einen sofortigen Lockdown fordern, schrieb die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt am Freitag: „Währenddessen werden die Frankfurter morgen zum Weihnachts-Shoppen aufgefordert- und können sogar extra preiswert den ÖPNV nutzen.“

In Frankfurt sollte eigentlich am Samstag eine Querdenken-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden, rund 40.000 Protestler wurden erwartet. Die Demonstration wurde aber verboten. Stattdessen sind nun 14 kleinere Kundgebungen im Stadtgebiet angekündigt, zudem verabredeten sich Corona-Leugner via soziale Medien. Auch die Demonstranten dürfen das Angebot des günstigen ÖPNV-Tarifs nutzen.

Kritik an Frankfurts Shoppingaufruf: „Das Virus interessiert sich nicht für Weihnachten“

Für Virologin Ciesek setzt Feldmann falsche Anreize. Bereits am Donnerstag twitterte sie: „So geht es nicht weiter. Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen! Jetzt! Das Virus interessiert sich weder für Weihnachten noch für unsere Traditionen. Und es wird uns auch keine Geschenke machen.“

Auf Twitter erhält sie zahlreich Unterstützung. Politikerin und Sozialwissenschaftlerin Jutta Ditfurth, die selbst an Covid-19 erkrankt war, schrieb: „Der OB ist schlimmer als kindisch. Und „wir“ nehmen die Pandemie ernst.“

Stadt verteidigt die Aktion – zur Rettung des Einzelhandels

Auch Bürger äußerten sich. „Wir haben als Solidaritätsgesellschaft endgültig versagt und die Vernunft abgegeben“, schreibt eine Nutzerin. „Feldmann hätte appellieren müssen, zu Hause zu bleiben, trotz des Bedürfnisses, shoppen zu gehen und nicht noch Anreize schaffen, damit die Innenstadt noch voller wird“, ein anderer. „Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Heute gehen wir shoppen – und morgen sterben wir!“, schreibt ein Nutzer in Anlehnung an einen Song von Die Prinzen.

Seitens der Stadt wird die offenbar seit langer Zeit geplante Aktion verteidigt. Olaf Schiel, Pressesprecher des Oberbürgermeisters, sagte dem „Hessischen Rundfunk“: „Dem lokalen Einzelhandel geht es nicht gut. Wir brauchen aber den Einzelhandel, wenn die Innenstadt durch Corona nicht veröden soll.“ Eine Infektionsgefahr sieht Schiel nicht: „Wir animieren nicht zum Leichtsinn.“