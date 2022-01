Schießerei zwischen zwei Gruppen im Frankfurter Bahnhofsviertel - mehrere Festnahmen

Anzeige

Frankfurt. Eine Schießerei zwischen zwei bislang unbekannten Gruppen im Frankfurter Bahnhofsviertel hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Es wurden mehrere Menschen vorläufig festgenommen, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Bei der Auseinandersetzung am Donnerstagabend verletzten sich nach Angaben eines Polizeisprechers zwei Menschen leicht. Einer von ihnen kam demnach vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen hatten zunächst Knallgeräusche gemeldet.

Als die Einsatzkräfte am Tatort ankamen, seien die meisten der mutmaßlich Beteiligten jedoch bereits verschwunden gewesen, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen dauerten am Freitagmorgen weiter an.