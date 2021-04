400 „Querdenker“ protestieren in Frankfurt – größere Demo kurzfristig abgesagt

Anzeige

Frankfurt a.M.. Mehrere Hundert Anhänger der „Querdenken“-Bewegung sind am Sonntag in Frankfurt am Main nach der kurzfristigen Absage einer groß angekündigten Kundgebung gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die „gleichgeschalteten“ Medien. Die rund 400 Demonstranten hätten sich am Nachmittag am Rebstockpark versammelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei habe dies unter der Auflage, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sowie eine Abstandsregelung einzuhalten, genehmigt.

Die Teilnehmer standen der Polizei zufolge teils weit auseinander, einige hätten Pappschilder getragen. Es habe aber auch Teilnehmer gegeben, welche die Abstands- und Maskenpflicht nicht eingehalten hätten, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Versammlungsteilnehmer, der sich geweigert habe, eine Maske zu tragen, und aggressiv geworden sei, wurde festgenommen, berichtet die „Hessenschau“. Dem Bericht zufolge habe es sich um ein „spontanes Treffen“ gehandelt.

Anmeldung für eine Kundgebung am Rebstockpark kurzfristig abgesagt

Rund 150 Menschen demonstrierten derweil vor dem Hauptgebäude des Hessischen Rundfunks (HR) gegen den Aufmarsch der „Querdenker“.

Die Anmeldung für eine Kundgebung am Rebstockpark unter dem Motto „Wie viel kann man euch noch glauben? – Medienkritik und Kulturerhalt“ hatte die Veranstalterin nach den Angaben des Polizeisprechers am Mittag kurzfristig zurückgezogen. Die zweite Versammlung sei von einem neuen Veranstalter angemeldet worden.

Teilnehmer der Demonstration der Initiative „Querdenken“ halten ein Banner mit der Aufschrift „Liebe Polizei, Ihr habt doch auch Familie und Ihr habt Verstand – nutzt ihn“ hoch. © Quelle: Boris Roessler/dpa

Aufzug vor Hessischem Rundfunk vom Ordnungsamt untersagt

Die „Querdenker“ hatten ursprünglich an der Bertramswiese vor dem Hessischen Rundfunk aufziehen wollen. Das Ordnungsamt verlegte die Versammlung jedoch am Freitag an den Rebstockpark am Stadtrand. Ein nach der Kundgebung angemeldeter Demonstrationszug zur Konstablerwache in der Innenstadt untersagte die Behörde ganz.

Harsche Kritik an der Demonstration der „Querdenken“-Bewegung hatten zuvor unter anderem die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) und der Deutsche Journalistenverband (DJV) geübt. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker warnte vor einer Teilnahme an der Demonstration, weil sie nicht der Meinungsäußerung diene, sondern der Einschüchterung von Presse, Medien und Gesellschaft. Wer dort mitlaufe und applaudiere, der sekundiere dem Extremismus und dem Antisemitismus.