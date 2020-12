Fotograf lässt nackte Models mit Haien und Krokodilen tauchen

Anzeige

Travemünde. Fotograf Wim Westfield hält nichts von Fotomontagen. Sein Model schwimmt wirklich durchs azurblaue Wasser - und direkt auf ein riesiges Krokodil zu. Cuba Crocodiles, wie auf dem Foto zu sehen, gelten als gefährlich – jedoch nicht dort, wo das Bild entstand. Aufgenommen wurde das Foto in der Karibik, in den Jardines de le Reina vor Kuba.

Der Fotograf erklärt der „Ostsee-Zeitung“: „Die Jardines de la Reina sind das wohl einzige intakte Meeresökosystem der Welt, weil die Kubaner da kaum jemanden hinlassen.“ Nicht aus Naturschutzgründen, sondern weil man von dort aus super dem Sozialismus den Rücken kehren könne. Daher seien die Krokodile dort entspannt. „Und auf ihrer Speisekarte stehen wir eher nicht.“

Das Lübecker Model Juliette in der Karibik mit einer Wasserschildkröte. Diese harmlos wirkende Szene war einer der gefährlichsten Situationen für Fotograf und Model. © Quelle: Wim Westfield

Westfield lässt seine Mädels aber nicht nur mit Krokodilen tauchen; seine Fotos zeigen die jungen Frauen mit Riffhaien oder Adlerrochen, sie schweben neben Meeresschildkröten und tanzen mit Walhaien. Ist der Mann verrückt oder lebensmüde? Nein, sagt er: „Unsere Shootings sind megaanstrengend und wir begeben uns in die wilde Natur. Aber wir gehen keine Risiken ein.“

Schönste Küstenregionen der Welt

Westfield arbeitet für seine Bilder in den schönsten Küstenregionen der Welt: Kuba, Tahiti, Bora Bora, Hawaii, Golf von Mexiko oder von Fethiye in der Türkeis, eine Models kommen aus Schwerin, Lübz, Lübeck, Hamburg, Aachen, Frankreich oder Marokko. Und bei der Suche nach Meeres-Locations kommt ihm seine Erfahrung als Fotograf für Yacht- und Meeresmagazine zugute.

Sea & Sirens heißt die Akt-Serie. So nennt er auch seine Galerie, die er jetzt mitten im Lockdown in Travemünde an der Ostsee mit Blick auf die „Passat“ eröffnet hat.