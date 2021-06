Foto von Radfahrerkontrolle bei Twitter geteilt: Kritik an Berliner Polizei

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ein Tweet der Berliner Polizei sorgt – mal wieder – für zahlreiche Kommentare in dem sozialen Netzwerk: Auf einem am Dienstag veröffentlichten Foto ist eine Frau mit einem Kleinkind auf einem Fahrrad zu sehen, die von einem Fahrradpolizisten angehalten wurde. Dazu schreibt die Polizei: „Radfahren entgegen der Fahrtrichtung kostete die Dame 20 Euro.“ Zahlreiche Nutzer fragen sich: Muss so eine – aus ihrer Sicht – Lappalie öffentlich gemacht werden? Und hat sich die Radfahrerin überhaupt falsch verhalten?

Viele der Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer weisen in dem Zusammenhang auf einen Tweet vor wenigen Wochen hin. In dem zeigte sich die Polizei verständnisvoll, als ein Monteur zum Ausladen seiner Geräte illegal auf dem Gehweg geparkt hatte. Bei einer Fahrt auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung, noch dazu mit einem Kleinkind, werde dagegen „abkassiert“ und das auch noch öffentlich gemacht? „Man muss eben Prioritäten setzen! Aber lächerlich ist es schon. Man kann die Polizei einfach nicht mehr ernst nehmen“, schreibt ein Nutzer unter dem inzwischen hundertfach kommentierten Beitrag. „Peinlich, so was auch noch zu posten“, schreibt ein anderer.

Anzeige

Das sieht die Polizei anders: „Das Konzept der Fahrradstreife ist bislang gut aufgegangen. Die Fahrradstreife überwacht und überprüft die Hauptunfallursachen, sowohl bei Radfahrenden als auch bei Autofahrenden“, sagte Michael Gassen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dazu. Und das Fahren mit dem Rad auf der falschen Straßenseite führe häufiger zu Unfällen. Weil diese Einsätze bei der Polizei auch dazu gehören, diese Ordnungswidrigkeit sogar sehr häufig vorkomme, sieht Gassen auch keine Probleme damit, das auf Twitter zu veröffentlichen.

Anzeige

Radfahren in beiden Richtungen erlaubt?

Für Verwirrung sorgen auch zwei auf dem Radweg aufgebrachte Fahrradpiktogramme, die in beide Richtungen zeigen. Etliche der Kommentierenden sind der Meinung, dass die Polizei falsch gehandelt habe. Die Radfahrerin hätte nichts falsch gemacht – auf dem Radstreifen zeigen die Markierungen doch schließlich in beide Richtungen. Eine Twitter-Userin kommentiert unter dem Bild: „Ernst gemeinte Frage: die Radwegmarkierung zeigt doch in beide Richtungen, handelt es sich nicht um einen beidseitig befahrbaren Radweg?“

Anzeige

Die Berliner Polizei erklärt daraufhin: „Weil’s offenbar so viele irritiert: Dieser Radweg in der Seestraße im Wedding darf nicht in beide Fahrtrichtungen genutzt werden. Die beiden Piktogramme auf dem Radweg vor einer Einfahrt weisen ein- und ausfahrende Fahrzeuge auf den querenden Radweg hin.“