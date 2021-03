Vater soll seinen neunjährigen Sohn getötet haben - Haftbefehl wegen Mordes

Anzeige

Kleinsendelbach. Ein 50 Jahre alter Mann soll Landkreis Forchheim in Oberfranken (Bayern) seinen neunjährigen Sohn getötet haben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln gegen den Tatverdächtigen wegen Mordes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft befindet sich der Mann inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Sonntag gegen 17.15 Uhr wollte die getrennt lebende Ehefrau den gemeinsamen, neun Jahre alten Sohn nach einem Wochenende beim Vater in Kleinsendelbach abholen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 50-Jährige trat ihr dort mit einem Küchenmesser in der Hand entgegen. Auch aufgrund von Äußerungen des Mannes befürchtete die Frau, dass ihr Sohn in Gefahr sei und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 50-Jährigen wenig später fest.

Im oberen Teil des Hauses fanden die Beamten den leblosen Jungen, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte dieser bereits einige Stunden zuvor eingetreten sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei einer rechtsmedizinische Untersuchung des Kindes sei am Montagvormittag festgestellt worden, dass Gewalteinwirkung zum Tod des Neunjährigen geführt habe.