Flutkatastrophe in Erftstadt-Blessem: „Dann haben sie mich mit dem Radlader rausgeholt“

Erftstadt-Blessem. Die Straße bricht einfach ab, sie endet in einem mächtigen, metertiefen Krater. Das Wasser, das den Ort noch immer durchströmt, fließt hinein, in diese Mischung aus Trümmern, Matsch, Müll. Das Abwasserrohr, sonst verborgen vom Asphalt, ist bloßgelegt. Ölgeruch liegt in der Luft, farbige Schlieren liegen auf dem Wasser. Einzelne Wände, ganze Häuser, Teile der Burg, bis dahin die Attraktion des Ortes: Alles hat das Wasser fortgerissen.

Es ist ein tatsächlich endzeitlicher Anblick, den Blessem, ein Ortsteil der Stadt Erftstadt, südlich von Köln gelegen, an diesem Tag bietet – so unerwartet heftig, dass ihn mancher nicht erträgt. Eine Blessemerin, die sich in Stiefeln durch das noch immer knöcheltiefe, strömende Wasser dem Krater nähert, wendet sich im Gehen abrupt wieder um. „Ich kann mir das gar nicht ansehen“, sagt sie später. „Es ist einfach zu viel.“ Niemals, fügt sie noch hinzu, hätte sie so etwas für möglich gehalten.

Und nun ist es Realität.

+++ Alle Entwicklungen zur Hochwassersituation können Sie im Liveticker verfolgen +++

Hubschrauber über dem Ort

Blessem ist einer der vielen besonders schwer betroffenen Orte dieser Katastrophe. In der Nacht zu Freitag hat das Wasser hier Häuser unterspült und fortgerissen. Die Nacht über haben Retter Menschen aus ihren Häusern geborgen, die sie längst hätten verlassen haben sollen. „Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich“, meldet am Morgen die Bezirksregierung in Köln. Hubschrauber kreisen über dem Ort.

Inzwischen gibt es einen bestätigten Toten, die Zahl könnte in den nächsten Stunden weiter steigen. „Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht“, hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul am Mittag in Düsseldorf gesagt. Auch die Unübersichtlichkeit gehört zu dieser Katastrophe längst dazu.

Video Augenzeuge über Hochwasser: „Zum Packen blieb keine Zeit mehr“ 2:23 min Im nordrhein-westfälischen Blessem in Erftstadt bei sind mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen worden. © RND/Thorsten Fuchs

Einer der Menschen, die an diesem Tag noch gar nicht wieder hier in Blessem sein dürften, weil die Behörden noch vor einer Rückkehr in die teils einsturzgefährdeten Häuser warnen, ist Harald Schnitzler. Er ist Chemiearbeiter und lebt in einem Haus, nur ein paar Schritte von der Erft entfernt, die sonst ein friedliches Flüsschen und jetzt ein verschlingender Strom ist. Zwei Nächte hat er bei Verwandten zugebracht, aber an diesem Morgen hat er es nicht mehr ausgehalten und ist zu seiner Wohnung zurückgefahren, an den Sperren vorbei, über noch immer überspülte Straßen. Was er dann sah, hat ihn entsetzt. „Grauenhaft“, sagt er, „grauenhaft.“

Nordrhein-Westfalen, Erftstadt: Ein Foto, das die Bezirksregierung Köln am Freitag über Twitter verbreitete, zeigt Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem. © Quelle: Rhein-Erft-Kreis/dpa

Gerade ist er durch den Ort gelaufen, in kurzer Hose, Socken, Turnschuhen watet er durch das Wasser. Ihm ist jetzt vieles egal.

Menschen mussten ihre Häuser binnen Minuten verlassen

Das Wasser hatte den Menschen in Blessem keine Zeit gelassen, binnen Minuten mussten sie am Mittwoch Abend aus ihren Häusern, Harald Schnitzler half noch älteren Nachbarn, „zu packen hatte ich gar keine Zeit mehr“. Später wollte er noch einmal zurück, aber da stieg das Wasser schon zu hoch. „Da haben sie mich mit dem Tieflader hier vom Haus weggeholt.“

Auch jetzt, am Freitagmittag, gibt das Wasser keine Ruhe. Zwei Gehminuten flussabwärts reißt die Erft erst die Bäume und dann ein Teilstück der A1 weg, krachend fällt es ins Wasser. Mit großen Schubkarren bringen die Menschen Dinge, die sie aus ihren Häusern geholt haben, aus dem Ort, mühsam schieben sie sie über die Brücke.

Allein in Nordrhein-Westfalen sind bislang 43 Menschen ums Leben gekommen. Weitere werden noch vermisst. In Erftstadt-Blessem seien im östlichen Teil des Ortes keine Leichen gefunden worden, erklärte der Innenminister. „Aber das ist noch nicht die ganze Stadt.“

Schnitzler ist hier aufgewachsen, im Vorderhaus, wo jetzt sein Bruder lebt, wohnten seine Eltern. Das Wasser hat Schlamm hinterlassen, Chaos und einen großen Stapel Holzscheite direkt in seiner Einfahrt. „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, sagt er.