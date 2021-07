Flut im Westen - Wie kommen die Menschen jetzt an Trinkwasser, Strom und Gas?

Anzeige

Hannover. Seit dem Elbe-Hochwasser 2002 hat Deutschland keine vergleichbare Flutkatastrophe mehr erlebt. Binnen Stunden rissen Wassermassen Menschen, Autos, Tiere, gar Teile von Ortschaften in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und nun auch Bayern und der Sächsischen Schweiz, einfach mit sich. Schutzsuchende saßen viele Stunden auf ihren Dächern, bis sich Rettungskräfte zu ihnen durchkämpfen konnten. Teils mussten sie aus der Luft gerettet werden, weil der Landweg über Tage durch die Flutschäden nicht passierbar war.

Allein im Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz kamen mindestens 110 Menschen ums Leben, 670 wurden verletzt. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der bestätigten Todesopfer bis zum Sonntag bei 45, darunter vier Feuerwehrleute.

Hochwasserkatastrophe: Schwere Unwetter auch in Bayern und Sachsen

Ist die Natur-Katastrophe noch lange nicht durchgestanden, droht bereits jetzt ein nächstes Problem: Wie werden die Menschen in dem Flutgebiet weiter mit Trinkwasser, Strom und Gas versorgt?

In Stolberg bei Aachen gibt es bereits Fortschritte bei der Trinkwasserversorgung. Weite Teile der Stadt seien inzwischen wieder mit Trinkwasser versorgt, sagte eine Sprecherin des regionalen Wasserversorgers Enwor am Sonntagmorgen.

Das Wasser aus den Leitungen sollte aber weiterhin abgekocht werden, weil Schmutzwasser in das System gelangt sein könnte - hierzu gebe es Laboruntersuchungen. Kritisch dürfte die Situation noch im Zentrum der 57.000-Einwohner-Stadt entlang der Rathausstraße sein. Hierzu lagen der Sprecherin zunächst aber keine aktuellen Daten vor.

Die Netzmeister seien permanent unterwegs, um die Lage zu verbessern, sagte die Sprecherin. „Es gibt Stellen, die schwer zugänglich sind.“ Nicht alle Schäden könnten vollständig repariert werden - es werde mit Provisorien gearbeitet, um die Haushalte wieder ans Netz zu bringen.

In der Stadt sind Trinkwasser-Behälter aufgestellt, damit die Menschen in ihrer Not immer an sauberes Wasser kommen. Zuvor hatte der „Spiegel“ über die Situation in Stolberg berichtet. 23 Städte und Landkreise sind in NRW nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz (BBK) in Bonn von Überschwemmungen betroffen.

Situation in Ahrweiler weiter „dramatisch“

In Ahrweiler hat sich die Situation noch nicht entspannt. Die Wasserversorgung in dem Kreis in Rheinland-Pfalz ist aktuell noch nicht gesichert. Selbst die Wasserhochbehälter von Gemeinden, die nicht vom Hochwasser betroffen waren, sind mittlerweile leer. Nun sollen Tankfahrzeuge die Behälter wieder auffüllen. Dazu sollen stillgelegte Brunnen reaktiviert und Wasseraufbereitungsanlagen installiert werden.

Auch das Abwassernetz ist stark beschädigt.

Zu kämpfen hat Ahweiler auch mit der Gasversorgung. Laut eines Unternehmenssprechers des Energieversorgers evm sei die Lage vor Ort „dramatisch“, eine Gasleitung komplett gerissen. Diese müsse voraussichtlich über mehrere Kilometer neu errichtet werden. Für betroffene Bürgerinnen und Bürger kann das bedeuten, dass sie in den kommenden Monaten ohne warmes Wasser auskommen müssen. Im Herbst und Winter drohen außerdem kalte Wohnungen, da auch beim Heizen viele von Gas abhängig sind.

Die evm prüft aktuell, ob man Menschen als Übergangslösung Notaggregate zur Verfügung stellen kann.

Im Westen Deutschlands waren auch am Freitagnachmittag noch rund 102.000 Menschen ohne Strom. Das Unwetter und die daraus entstandenen Überflutungen sorgten weiterhin für Ausfälle in der Stromversorgung in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, teilte der zum Eon-Konzern gehörende Energieversorger Westenergie in Essen mit.

Vielerorts war die Stromversorgung bis zum Sonntagmorgen wieder hergestellt.

Merkel macht sich Bild von der Lage

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in den vom Hochwasser schwer getroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz schnelle Hilfe angekündigt. „Wir stehen an Ihrer Seite, Bund und Land“, sagte sie am Sonntag in Adenau im Kreis Ahrweiler. Bund und Land würden Hand in Hand arbeiten, „um die Welt wieder Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen in dieser wunderschönen Gegend“.

Sie sei gekommen, um sich ein reales Bild von den surrealen, „gespenstischen Bildern“ vor Ort zu verschaffen, sagte Merkel. „Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist.“

Am kommenden Mittwoch werde die Bundesregierung ein Programm verabschieden für schnelle Hilfen, mittelfristige Aufgaben und zur Wiederherstellung der Infrastruktur, versicherte Merkel. Es gehe darum, schnell zu handeln, aber mit langem Atem.

Begleitet wurde die Kanzlerin unter anderem von der Mainzer Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Städte- und Gemeinden fordern Reform des Bevölkerungsschutzes

Der Städte- und Gemeindebund fordert als Konsequenz aus der Flutkatastrophe eine Reform des Bevölkerungsschutzes. „Die Katastrophe zeigt einmal mehr, dass wir den zivilen Bevölkerungsschutz neu, besser und nachhaltiger aufstellen müssen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei sollte laut Landsberg vor allem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe deutlich gestärkt werden.

Der kommunale Spitzenvertreter sprach sich für modernisierte Warnsysteme aus. Sie sollten mit entsprechender Digitalisierung zu einem Kommunikationsnetz ausgebaut werden, „das auch noch funktioniert, wenn flächendeckend der Strom ausgefallen ist“. Ein batteriebetriebenes Radio gehöre in jeden Haushalt. Auch das richtige Verhalten in Gefahrensituationen, das Abstellen von Strom und Gas, das Nichtbetreten von Kellerräumen und das Vorhalten bestimmter Lebensmittelreserven sollte laut Landsberg zum Standard werden.

Nötig werde es zudem, im größeren Umfang als bisher Depots mit lebensnotwendigen Gegenständen vorzuhalten, die schnell an die Betroffenen verteilt werden könnten, erklärte Landsberg. Als Beispiele nannte er Notstromaggregate, Zelte, Decken, Hygieneartikel und medizinische Produkte.

Bei dieser Katastrophe sei zunächst der Eindruck entstanden, es handele sich um einen großen Starkregen, ohne dass das dramatische Ausmaß kommuniziert worden sei, kritisierte Landsberg. „Deswegen sind viele Bürgerinnen und Bürger von der Flutkatastrophe überrascht worden.“ Erschwerend sei hinzugekommen, dass auch die Mobilfunknetze sehr schnell ausgefallen seien.