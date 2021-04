Flugzeugabsturz vor Java: Daten vom Stimmenrekorder heruntergeladen

Schreckliches Unglück: Ein Soldat sitzt in der Nähe von Trümmerteilen, die in den Gewässern um die Absturzstelle des Passagierflugzeugs der Fluggesellschaft Sriwijaya Air gefunden wurden, in der Such- und Rettungsleitstelle im Hafen Tanjung Priok am Kai. Die Boeing 737-500 war am 9. Januar 2021 kurz nach dem Start in die Javasee gestürzt. (. © Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa