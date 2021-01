Flugzeugabsturz in Indonesien: Erstes Opfer identifiziert

Anzeige

Jakarta. Nach dem Flugzeugunglück in Indonesien haben Einsatzkräfte ein erstes Todesopfer identifiziert. Das teilte Polizeisprecher Rusdi Hartono am Montag mit. Insgesamt sind bei dem Absturz am Samstag wahrscheinlich alle 62 Insassen der Boeing 737-500 der Billigairline Sriwijaya Air ums Leben gekommen. Angehörige stellten DNA-Proben bereit, um bei der Identifizierung der Toten zu helfen.

Suchtrupps bergen Trümmerteile und menschliche Überreste

Bisher seien Teile einer zerstörten Turbine, zahlreiche Trümmerteile und 40 Behälter mit menschlichen Überresten an Land gebracht worden, teilte die nationale Such- und Rettungsagentur mit. „Unser Fokus liegt darauf, die Leichen der Opfer zu bergen“, sagte Behördenchef Bagus Puruhito. Die Maschine war unterwegs von der Hauptstadt Jakarta nach Pontianak auf Borneo, als sie nach dem Start im Meer zerschellte.

Video Absturz in Indonesien: Teile des Flugzeugs gefunden 1:00 min Auch Leichenteile und Gepäck wurden geborgen, so der Leiter des Rettungsdienstes in Jakarta. © Reuters

Taucher versuchten derweil weiter, den Flugschreiber aus der Javasee zu bergen. Die Black Box war bereits am Sonntag geortet worden. „Aber wir müssen erst Trümmerteile aus dem Weg räumen, die scharf sind und die Taucher gefährden könnten“, erklärte ein Sprecher der Marine. Daten aus dem Flugschreiber sollen den Behörden bei der Suche nach der Unglücksursache helfen.