Flugzeug mit Fallschirmspringern abgestürzt: Vier Tote

Moskau. Beim Absturz eines Flugzeugs mit Fallschirmspringern an Bord sind am Samstag in Sibirien mindestes vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere 17 Menschen wurden bei dem Unfall im Gebiet Kemerowo in Sibirien verletzt.

Die zweimotorige Maschine vom Typ L-410 war unmittelbar nach dem Start vom Flughafen Tanaj über die linke Tragfläche abgerutscht und auf dem Boden aufgeschlagen. An Bord seien insgesamt 17 Sport-Fallschirmspringer gewesen, berichtete die Agentur Tass.