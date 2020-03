Flugzeug-Absturz vor elf Jahren: Menschliches Versagen war Ursache

24.02.2009, Schleswig-Holstein, Friedrichskoog: Ein mit vier Menschen besetztes Sportflugzeug vom Typ Cirrus SR 22 ist in Helserdeich nahe Friedrichskoog abgestürzt. Die Ursache für den Absturz eines einmotorigen Privatflugzeugs in Dithmarschen vor elf Jahren war vermutlich menschliches Versagen. Das geht aus einem am 05.03.2020 veröffentlichten Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BfU hervor. © Quelle: Wolfgang Runge/dpa