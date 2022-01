Anzeige

Es klingt selbst­verständlich, ist es aber anscheinend nicht: „Bringe niemals eine Ketten­säge mit zu einer Sicherheits­kontrolle in einem Flug­hafen“, zieht die „Washington Post“ als eine der Lehren aus den Top Ten der ungewöhnlichsten Gegenstände, die die US-Transport­sicherheits­behörde im Jahr 2021 bei Gepäck­kontrollen gefunden hat. Die komplette Liste veröffentlichte die Transportation Security Administration am Montag in einem Twitter-Video.

Die angesprochene Ketten­säge fanden Mitarbeitende des Louis Armstrong Airports in New Orleans – der Besitzer durfte sie ebenso wenig mit ins Flug­zeug nehmen wie der Reisende, der am Reagan National Airport bei Washington eine „stark abgenutzt Machete“ und obendrein Munition und einen Kanister Brenn­stoff durch die Sicherheits­kontrolle schleusen wollte.

Auch die anderen sichergestellten Dinge aus der Top-Ten-Liste lassen wahlweise schmunzeln oder staunen: Darunter sind ein mit Crystal Meth gefüllter Burrito, in einer Deo­packung versteckte Patronen, eine Pistole, ein Hack­messer, Bären­spray sowie Böller und Raketen.

4495 Schuss­waffen bei Reisenden gefunden

Für alle, die immer noch nicht verstanden haben, was an Bord von Flug­zeugen erlaubt ist und was nicht, stellt die Transport­sicherheits­behörde dann noch einmal klar: „Messer jeglicher Art – einschließlich Macheten – dürfen nicht durch eine Sicherheits­kontrolle am Flughafen gebracht werden. Auch die Mitnahme von Munition und Treib­stoff ist verboten.“

Vor allem Waffen werden allerdings immer häufiger bei Flughafen­kontrollen sicher­gestellt: Im Oktober 2021 hatte die Transport­sicherheits­behörde mitgeteilt, dass sie im laufenden Jahr bereits 4495 Schusswaffen bei Reisenden gefunden habe, ein Rekord­wert seit Gründung der Behörde vor 20 Jahren.