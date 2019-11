Flughafen Amsterdam: Millitärpolizei untersucht “verdächtige Situation” in einem Flugzeug

Anzeige

Amsterdam. Am Mittwochabend kam es zu einer Krisensituation am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Die Koninklijke Marechaussee, die niederländische Millitärpolizei am Flughafen Schiphol twitterte: "Wir untersuchen derzeit eine verdächtige Situation an Bord eines Flugzeugs in Schiphol . Weitere Ankündigungen folgen."

Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 6, 2019

Der niederländische Journalist Johann de Graaf hatte als einer der ersten über den Einsatz berichtet. Nach bisher unbestätigten Meldungen könnte es sich beim Einsatz der Millitärpolizei um eine Geiselnahme an Bord eines Flugzeugs handeln.

