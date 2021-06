Flucht vor Polizei: Mann stürzt aus dem sechsten Stock

Anzeige

Lampertheim. Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Mann am frühen Mittwochmorgen in Lampertheim von einem Balkon im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Der 31-Jährige sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Er hatte zunächst vor der Wohnung seiner Ex-Freundin in dem Haus randaliert. Als die alarmierte Polizei anrückte, lief er in das sechste Geschoss, drang dort in eine Wohnung ein und versuchte, über den Balkon weiter zu fliehen. Dabei stürzte er hinab auf den Rasen des Hauses, dort blieb er liegen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, die Polizei vermutet darin den Grund für seine Flucht.