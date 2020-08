Florida: Polizeichef verbietet Mitarbeitern Tragen von Atemschutzmasken

Anzeige

Noch wird das Tragen einer Maske in Ocala, einer Stadt im Bundesstaat Florida, von den Behörden empfohlen, allerdings wird derzeit über eine Maskenpflicht diskutiert. Nun hat der Polizeichef des Bezirks Marion seinen Mitarbeitern und den Gästen der Polizeistation das Tragen einer Maske verboten. Das berichtete die US-Nachrichtenseite ”Click Orlando”.

“Jeder, der dieses Gebäude betritt, muss seine Maske absetzen” steht nun am Eingang der Polizeistation des Bezirks Marion. In einer E-Mail schrieb der Chef Billy Woods seinen Mitarbeitern: “Wenn Sie im Dienst sind und mein Büro vertreten, dürfen Sie keine Maske tragen.” In der Freizeit gilt die Regel demnach nicht.

In bestimmten Situationen gibt es Ausnahmen

Wohl aber für Besucher. Grund dafür sei, dass so jeder sofort identifiziert werden könne. “Im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse und den Hass, der Polizisten entgegenschlägt, ist dieser Schritt wichtig, um eine klare Kommunikation sicherzustellen”, schrieb Woods und nahm damit offensichtlich Bezug auf die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Der Polizeichef hat bei seiner Ankündigung ein paar Ausnahmen berücksichtigt. Wer im Gefängnis, in öffentlichen Schulen, in Krankenhäusern oder mit Menschen, die im Verdacht stehen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, arbeitet, darf eine Maske tragen. Auch Mitarbeiter der Risikogruppen sind von dem Verbot ausgenommen.

Für beide Seiten gebe es gleich viele Argumente

Sollte einer der Mitarbeiter darauf angesprochen werden, warum er keine Maske trage, solle freundlich auf die Vorschrift hingewiesen werden. “Ab dann ist es meine Verantwortung und ich werde mich um diese Personen kümmern und ihre Fragen beantworten”, schrieb der Sheriff an seine Untergebenen.

“Ich kann das Jammern schon hören”, soll Woods in seiner Mail geschrieben haben, “aber nur, damit Sie Bescheid wissen: Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht.” Man könne stundenlang darüber diskutieren, Fakt sei, dass es für beide Seiten gleich viele Argumente gebe.

Bezirk Marion stellte erst am Dienstag neuen Rekord auf

Deshalb beendete Woods seine Mail mit den Worten: “Das Thema steht nicht länger zur Debatte. Bitte beachten Sie, dass sich die Situation durch die Pandemie ständig verändern kann. Meinen Anweisungen ist jedoch Folge zu leisten.”

Florida ist besonders stark von der Pandemie betroffen. Insgesamt zählt der Bundesstaat 557.137 Corona-Infektionen und fast 9000 Todesfälle. Der Bezirk Marion hatte erst am Dienstag einen neuen Rekord aufgestellt: An einem Tag wurden 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.