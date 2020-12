Florida: Lkw fährt auf Minigolfplatz und tötet Sechsjährige und vierjährigen Bruder

Anzeige

Anzeige

Panama City Beach. In Florida sind zwei Kinder auf einer Minigolfanlage von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lkw kam nach Polizeiangaben von der Straße ab und traf die Minigolf spielenden Kinder. Ein vierjähriger Junge starb an Ort und Stelle, seine sechsjährige Schwester wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Die Mutter der beiden sagte, zwar seien sie und ihr Mann am Boden zerstört, dennoch seien sie den Ersthelfern dankbar.

„Wir machen eine schreckliche Zeit durch, aber ich bin sicher, jeder, der bei diesem Unfall im Einsatz war, macht eine schreckliche Zeit durch“, sagte Lauren Kirchgessner. Die Unterstützung sei überwältigend gewesen. Das Paar aus Kentucky war mit seinen Kindern in Florida zu Besuch. Zur Ursache des Unfalls vom Freitag wurden Ermittlungen eingeleitet.

Spenden für Familie

Das Paar organisierte Mahlzeiten für die Ersthelfer und bezeichnete sie als Helden. „Wir haben sie (unsere Kinder) immer gelehrt, selbst in tragischen Situationen an die Helden zu denken“, sagte die Mutter der Zeitung „Panama City News Herald“. Bis Dienstagabend gingen Spenden in Höhe von fast 175.000 Dollar (rund 145.000 Euro) ein.