Florida: Kleinkind erschießt 21-jährige Mutter während einer Videokonferenz

Altamonte Springs. Ein Kleinkind hat in einer Wohnung im US-Staat Florida eine ungesicherte Schusswaffe gefunden und damit eine Frau erschossen. Die Polizei in Altamonte Springs erklärte, das 21 Jahre alte Opfer habe gerade an einer Videokonferenz teilgenommen. Andere Teilnehmer der Konferenz, die den Schuss gehört hätten, hätten die Rettungskräfte alarmiert.

Die Frau war nach Medienberichten die Mutter des Kleinkinds und wurde von der Kugel in den Kopf getroffen. Die Einsatzkräfte hätten am Unglücksort nichts mehr für die junge Frau tun können, erklärte die Polizei. Den Ermittlungen zufolge ließ ein anderer Erwachsener die Schusswaffe ungesichert in der Wohnung zurück.