Bootshalle in Flensburg brennt: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Anzeige

Anzeige

Flensburg. Eine Bootshalle steht seit den frühen Morgenstunden im Flensburger Stadtteil Mürwik in Flammen. Die Feuerwehr sei gegen 5.30 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher am Morgen. „In dieser Jahreszeit stehen üblicherweise viele Boote in der Halle“, sagte er. Vor Ort seien 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Das teilweise eingestürzte Dach der Halle erschwere die Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte müssten das Gebäude vorrangig von außen löschen.

Die Kooperative Regionalleitstelle Nord rief die Bewohner der Fahrensodde und Umgebung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.