Flammen und dichter Rauch: Feuer beschädigt Moschee in Istanbul

Istanbul. Ein Feuer hat am Sonntag die historische Vaniköy-Moschee in Istanbul beschädigt. Feuerwehrleute waren an Land und zu Wasser im Einsatz und löschten die Flammen in dem Holzgebäude auf der asiatischen Seite des Bosporus. Auf Videos war zu sehen, wie dichter Rauch aus der Moschee drang. Sie wurde im 17. Jahrhundert während der Herrschaft des osmanischen Sultans Mehmed IV. gebaut.

Ermittlungen eingeleitet

Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers auf einen Wald hinter der Moschee und angrenzende Häuser, wie die Brandbehörde twitterte.

Dabei wurde sie von der Küstenwache unterstützt. Zur Brandursache wurden Ermittlungen eingeleitet.