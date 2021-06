Finnentrop: Messerangriff an Schule ging langer Streit voraus

Anzeige

Anzeige

Finnentrop. Einem Messerangriff auf einem Schulhof in Finnentrop mit drei Verletzten war Ermittlern zufolge eine schon länger schwelende Auseinandersetzung vorausgegangen. Bei dem Vorfall in der sauerländischen Stadt waren drei Jugendliche am Montag teilweise schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, schon seit längerer Zeit habe es Streit zwischen zwei Gruppen gegeben. Wegen des jugendlichen Alters der Beteiligten machten die Ermittler keine Detailangaben.

Den Schwerverletzten von Finnentrop geht es deutlich besser

Den zwei Schwerverletzten gehe es deutlich besser, berichtete der Sprecher. Mindestens einer der beiden sei wieder aus dem Krankenhaus entlassen und bereits von der Polizei vernommen worden. Zum Inhalt äußerte sich die Polizei im Kreis Olpe nicht. Auch einige Lehrer und Mitschüler seien befragt worden.

Anzeige

In den Streit in einer Unterrichtspause waren fünf Schüler zwischen 15 und 17 Jahren verwickelt. Einer hatte ein Messer gezogen. Zwei unmittelbar Beteiligte und ein vermutlicher „Schlichter“ wurden verletzt.

Anzeige

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Zwei 17-jährige Brüder waren als Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft Siegen und Mordkommission Hagen dauerten an.