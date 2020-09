Fieber-Check, Verbot von Gruppenfotos: Taj Mahal mit Corona-Regeln wiedereröffnet

Anzeige

Neu-Delhi. Das weltberühmte Mausoleum Taj Mahal in Indien öffnet nach sechs Monaten wieder seine Tore. Wegen der Corona-Pandemie war das “Monument der Liebe” in der nordindischen Stadt Agra Mitte März für Besucher gesperrt worden, nun dürfen maximal 5.000 Besucher am Tag das Denkmal besichtigen, wie die Zeitung “The Hindustan Times” am Montag berichtete. Das Taj Mahal war nie zuvor über so lange Zeit geschlossen gewesen. Im vergangenen Jahr zog das weiße Marmor-Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert rund acht Millionen Touristen an.

Neue Regeln für Besucher: Gruppenfotos nicht erlaubt

Mit der Wiedereröffnung gelten neue Regeln für Besucher: Tickets können nur noch online gebucht werden. Besucher müssen am Eingang durch einen Fieber-Check. Während Selfies erlaubt sind, sind Gruppenfotos verboten.

Die Taj-Mahal-Eröffnung erfolgt im Zuge weiterer Corona-Lockerungen, obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Indien weiter sehr hoch ist. Am Montag wurden 86.961 neue Ansteckungen gemeldet. Das Land hat mit fast 5,5 Millionen erfassten Infektionen weltweit die zweithöchste Zahl an Corona-Fällen nach den USA. Bislang sind in Indien 86.961 Menschen an der Krankheit gestorben.

Kritiker klagen über zu wenig Test-Kapazitäten

Indiens Regierung hatte im März, als nur ein paar Hundert Fälle registriert waren, eine strikte Ausgangssperre für das gesamte Land erlassen. Kritiker monieren, dass der lange Lockdown nicht genutzt wurde, um Krankenhäuser besser auszustatten und Test-Kapazitäten aufzubauen. Stattdessen habe der Lockdown zu einer Migration von Millionen Arbeitslosen aus den Städten auf das Land geführt, wo sich das Virus rasch verbreitet habe.