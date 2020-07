Feuerwehr will keine privaten Pools auffüllen

Anzeige

Nordhorn. Retten, löschen, bergen, schützen, Pool auffüllen? Nach einer Häufung von Anfragen hat die Freiwillige Feuerwehr in der Kleinstadt Nordhorn im Westen Niedersachsens klargestellt, dass sie nicht zu Einsätzen zum Auffüllen privater Swimmimgpools ausrückt. In jüngster Zeit hätten sich entsprechende Anfragen gehäuft, sagte Nordhorns Stadtsprecher Henrik Eickelkamp am Freitag.

Das Befüllen eines Pool mit einem Wasserschlauch dauert deutlich länger als mit einem Feuerwehrschlauch. Trotzdem muss dafür die Hauswasserversorgung genutzt werden, sagte der Stadtsprecher. "Ich habe den Eindruck, dass viele Leute gar nicht wissen, dass wir eine Freiwillige Feuerwehr haben, und dass die Mitglieder eigentlich ganz froh sind, wenn sie mal nicht gerufen werden", sagte der Stadtsprecher.