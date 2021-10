Feuerwehr rettet junges Reh aus Kanalschacht

Anzeige

Anzeige

Dortmund. Die Feuerwehr hat ein junges Reh aus einem offenen Kanalschacht in der Nähe eines Waldes in Dortmund gerettet. Ein Spaziergänger war am Sonntagnachmittag wegen lauter Schreie auf das Tier aufmerksam geworden. Der Mann habe die Rettungskräfte alarmiert und zu dem Schacht geführt, teilte Feuerwehr am Sonntag mit. Zwei Helfer hätten das Tier dann heraus gehoben.

Das Reh lief unverletzt in den nahe gelegenen Wald - und habe sich „mit einem letzten Ruf“ bei seinen Rettern bedankt.