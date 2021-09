Feuerwehr bei Starkregen über Berlin im Dauereinsatz

Anzeige

Berlin. Die Feuerwehr ist am Mittwoch wegen des starken Regens in Berlin zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Es sei der Ausnahmezustand ausgerufen und dadurch auch einige Freiwillige Feuerwehren zur Unterstützung alarmiert worden, teilte die Feuerwehr mit. Auf Twitter war etwa eine vollgelaufene Unterführung des Sachsendamms im Ortsteil Schöneberg zu sehen.

Die Verkehrsinformationszentrale berichtet von zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Demnach musste am Mittag der Sachsendamm zwischen Ballonfahrerweg und Hedwig-Dohm-Straße wegen zu viel Wasser auf der Fahrbahn gesperrt werden. Auch Unterführungen am Prellerweg, an der Yorckstraße sowie der Schlichtallee seien mit Wasser vollgelaufen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits am Vormittag vor Gewittern und Starkregen mit bis zu 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in der Hauptstadt.