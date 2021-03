Feuerwehr befreit 18-Jährige in Dresden aus Kinderschaukel

Anzeige

Anzeige

Dresden. Die Feuerwehr hat eine 18-Jährige auf einem Spielplatz in Dresden aus einer misslichen Lage befreit. Die junge Frau habe in einer Kinderschaukel Platz genommen und steckte in dieser fest, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte mussten den Schaukelsitz auseinanderschrauben, um die Frau zu befreien. Verletzt wurde niemand, die Schaukel jedoch vorerst gesperrt.

Die 18-Jährige hatte sich am Montagabend mit einer Gruppe junger Frauen auf dem Spielplatz in der Dresdner Altstadt getroffen, als es zu dem Missgeschick kam.