Peine. An der Burgschule in Peine soll demnächst neben Mathe, Deutsch und Englisch auch das Unterrichtsfach “Feuerwehr” auf dem Lehrplan stehen. „Dieses Pilotprojekt - vorerst an der Burgschule - soll dazu dienen, den Schülern einen stärkeren Praxisbezug zu den allgemeinen Schulfächern zu liefern", so Schulleiter Jan-Philipp Schönaich zur Peiner Allgemeinen Zeitung (PAZ). Am 27. Februar wird er demnach sein Konzept im niedersächsischen Landtag vorstellen.

Nicht das erste Projekt dieser Art

Schulleiter Schönaich ist dem Bericht zufolge selbst Feuerwehrmann und kannte das Projekt bereits aus Brandenburg. Auch in anderen Bundesländern ist das “Curriculum Feuerwehr” bereits angekommen. Nun soll die Peiner Burgschule Vorreiter in Niedersachsen werden. "Mein Hausmeister Dirk Rubrecht sah einen Beitrag auf Sat.1-Frühstücksfernsehen und kam sofort zu mir. Ich würde gerne das Fach ,Feuerwehr’ erstmals in Niedersachsen für die Klassen 9 und 10 im Schuljahrgang 2020/2021 anbieten wollen“, erzählt Schönaich der PAZ.

Auf Mithilfe kann der Schulleiter schon mal zählen: Die Landesschulbehörde Braunschweig, CDU-Landtagsabgeordneten Christoph Plett und Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) haben ihre Unterstützung bereits zugesagt, so die PAZ. Auch Peines Stadtbrandmeister Timm Wiesemann konnte er demzufolge schon für sich gewinnen.

Wahlpflichtfach mit Benotung

In den Klassen 9 und 10 soll das Wahlpflichtfach dem Bericht zufolge als Alternative zu Hauswirtschaft und Technik zur Auswahl stehen. Der Unterricht soll insgesamt 70 Stunden umfassen und sowohl aus Praxis als auch aus Theorie bestehen, in dem die Schüler die wichtigsten Tätigkeiten eines Feuerwehrmanns erlernen. In den unteren Jahrgängen denken die Lehrkräfte über Arbeitsgemeinschaften nach. „Der Unterricht soll je nach Bedarf abwechselnd in der Burgschule und bei der Feuerwehr stattfinden", sagt Schulleiter Schönaich der PAZ.

Am Ende steht dann laut PAZ eine Prüfung zum “Truppmann” an. Wer hier besteht, kann hinterher aktiv in die freiwillige Feuerwehr einsteigen. Jan-Philipp Schönaich ist der Meinung, die Kinder "werden mit viel Spaß bei der Sache sein und faktisch nebenbei vieles in Sachen Technik, Mathematik und sozialem Miteinander erlernen.“ Er hofft, dass sich das Fach in ganz Niedersachsen etablieren kann.

RND/lth