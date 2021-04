Feuer vor Restaurants in Kiel gelegt: Gezielte Anschläge auf Außengastronomie?

Anzeige

Kiel. Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen in der Kieler Innenstadt mehrere Sonnenschirme und Mülltonnen in der Nähe von Restaurants und einer Bäckerei in Brand gesteckt. Dabei sei Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Durch ein Feuer ging die Fensterscheibe eines Restaurants zu Bruch. In allen Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen. Da es sich ausnahmslos um Geschäfte mit Außengastronomie handelt, werde auch ein politischer Hintergrund der Taten nicht ausgeschlossen, berichten die „Kieler Nachrichten“. In Schleswig-Holstein sehen die aktuellen Corona-Regeln vor, dass Außengastronomie öffnen darf.

Die Ermittler suchen Zeugen, die am Freitag zwischen 2.00 Uhr und 5.33 Uhr im Bereich der Holstenstraße und den umliegenden Straßen und Plätzen Beobachtungen gemacht haben.