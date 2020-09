Feuer in Kalifornien: Junge und Hund sterben zusammen

Anzeige

Anzeige

Beste Freunde bis in den Tod. Bei den verheerenden Waldbränden an der Westküste starben ein Junge und sein Hund gemeinsam. Sie drängten sich in einem Auto aneinander, wo sie Schutz vor dem Feuer gesucht hatten. Der Junge dachte wohl, in einem Auto könnten ihm die Flammen nichts anhaben.

Der 13-jährige Wyatt Tofte starb bereits am Dienstag in den Feuersbrünsten im Marion County von Oregon. Auch seine 71-jährige Großmutter Peggy Mosso wurde ein Opfer der Flammen. Das berichtete ein Sprecher der Familie dem Nachrichtenportal CNN. Am Mittwoch wurde Wyatt gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mosso starb in einem Auto, das in Flammen aufging, während ihre Tochter Angela versuchte, sie aus dem Wagen zu retten. Angela überlebte mit schweren Brandwunden. Auch Chris Tofte, Wyatts Vater, überlebte.

In einem Statement der Familie heißt es: “Nachdem wir lange nach Wyatt gesucht hatte, wurde er in einem Auto gefunden, mit seinem Hund auf dem Schoß. Unglücklicherweise konnte er dem Feuer nicht entkommen. Angie ist in kritischer Verfassung mit Verbrennungen am ganzen Körper.”

Herzzerreißende Stellungnahme der Familie

Anzeige

Weiter heißt es: “Unsere Familie ist von dem Verlust unseres gutherzigen 13 Jahre alten Wyatt und seiner geliebten Oma Peggy im Santiam-Feuer am frühen Morgen des 8. September am Boden zerstört.”

Als Chris Tofte seine schwer verwundete Frau auf der Suche nach seinem Sohn traf, erkannte er sie nicht wieder. Er suche seinen Sohn und seine Frau, habe er der vermeintlich Fremden erzählt. “Ich bin deine Frau”, habe Angela nach einem Bericht des “Salem Statesman Journal” geantwortet.