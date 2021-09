Feuer in Impfzentrum im Vogtlandkreis ausgebrochen

Anzeige

Treuen. In einem Impfzentrum im Vogtlandkreis (Sachsen) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Hintergründe des Brandes in der Kleinstadt Treuen waren zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwochfrüh mitteilte.

Auch die Höhe des entstandenen Schadens war am Morgen noch nicht bekannt.