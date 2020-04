Feuer in Gymnasium in Philippsburg: Mindestens 200.000 Euro Schaden

Anzeige

Philippsburg. Bei einem Brand in einem Gymnasium in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) sind mindestens 200.000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zu Freitag in einem Klassenzimmer aus, wie die Polizei mitteilte.

Die Flammen hätten nicht nur das Klassenzimmer stark beschädigt und die gesamte Schule verraucht, sondern auch die Elektrik des Gebäudes beschädigt, sagte ein Sprecher. Deshalb könnte der Schaden noch weit höher liegen - das müsste eine Begehung bei Tag zeigen. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

RND/dpa