Feuer in Grube in Schweden: Bis zu 80 Kumpel sitzen unter Tage fest

Garpenberg. In einer Mine im schwedischen Garpenberg ist ein Feuer ausgebrochen. Das berichten das "Svenska Dagbladet" unter Berufung auf die Polizei. Offenbar fing eine Maschine in 850 Metern Tiefe an zu brennen. Nach den Angaben könnten 70 bis 80 Personen unter Tage festsitzen. Sie sollen sich in sogenannten Rettungskammern in Sicherheit befinden. Die Menschen im Bergwerk hätten Schutz gesucht, zitiert die Zeitung "Expressen" einen Polizeisprecher. Es gebe keine Verletzten, sagte ein Sprecher des Grubenbetreibers dem "Expressen". Zahlreiche Rettungskräfte seien vor Ort.

Mehr in Kürze.

RND/seb