Feuer in Gefängnis: Insasse (48) kommt in Flammen ums Leben

Anzeige

Anzeige

Waldeck. In der Justizvollzugsanstalt Waldeck bei Rostock ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie Sprecher des Landkreises Rostock und der Polizei am Morgen sagten, war das Feuer am Morgen gelöscht. Ein Toter sei gefunden worden, es handelt sich um einen 48-jährigen Gefangenen, berichtet die Ostsee-Zeitung. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Feuer in einem der Hafträume um kurz vor 6.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die näheren Umstände des Vorfalls seien noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

RND/dpa